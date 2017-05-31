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Сын Эскобара призвал прекратить борьбу с наркотиками

Сын Эскобара призвал прекратить борьбу с наркотиками

5:30  31 Мая 2017
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Сын Эскобара призвал прекратить борьбу с наркотиками

Мехико, 31 мая. Сын наркоборона Пабло Эскобара Себастьян Маррокин призвал прекратить борьбу с наркотиками и начать регулирование наркорынка. Заявление прозвучало на семинаре в мексиканском штате Тамаулипас.

Сын Эскобара назвал объявление войны с наркотиками сказкой и заявил, что это противоречит человеческим ценностям. Вместо борьбы с наркотрафиком, он предложил странам взять оборот наркотиков под свой контроль.

«Я больше верю в регулирование и чтобы государство взяло на себя ответственность и контроль над этими веществами», — заявил Себастьян Маррокин.

Маррокин рассказал, что его отец зарабатывал на продаже наркотиков от 50 до 70 млн долларов в неделю, но не мог насладиться теми возможностями, которые могло дать состояние. Также он отметил, что отдал бы всю роскошь и богатство за возможность побыть с отцом.

Алексей Громов
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