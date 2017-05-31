Есть прецедент: ФАС аннулировала закупку госведомством РФ ОС Windows

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Москва, 31 мая. ФАС впервые в истории добилась аннулирования закупки государственным ведомством России софта на базе Windows.

Как пишут «Известия», первые плоды в «войне» против иностранного ПО добился «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» — специально созданный по поручению Путина орган для борьбы с закупками госведомствами ОС Windows.

Так центр добился того, чтобы Федеральная антимонопольная служба обязала Федеральное архивное агентство (Госархив) разорвать контракт на поставку иностранного софта на сумму 13,5 млн рублей.