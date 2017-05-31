Есть прецедент: ФАС аннулировала закупку госведомством РФ ОС Windows
Москва, 31 мая. ФАС впервые в истории добилась аннулирования закупки государственным ведомством России софта на базе Windows.
Как пишут «Известия», первые плоды в «войне» против иностранного ПО добился «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» — специально созданный по поручению Путина орган для борьбы с закупками госведомствами ОС Windows.
Так центр добился того, чтобы Федеральная антимонопольная служба обязала Федеральное архивное агентство (Госархив) разорвать контракт на поставку иностранного софта на сумму 13,5 млн рублей.
«Сейчас мы готовим новое обращение в ФАС — по закупке программ Microsoft и другого иностранного софта налоговой службой на 170 млн рублей, подадим на этой неделе», — рассказал изданию руководитель Центра компетенций Илья Массух.