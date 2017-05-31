Иракский Курдистан попросит Россию об инвестициях

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Багдад, 31 мая. Делегация Иракского Курдистана попросит Россию об инвестициях в нефтяные и газовые активы региона. Об этом со ссылкой на советника по политическим вопросам вице-президента Иракского Курдистана Дияра Амина, а также на источники в российских и курдских дипломатических кругах сообщают «Известия».

Предложение будет озвучено на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 3 июня.

«На встрече вице-президент Нечирван Барзани обсудит с Сергеем Лавровым широкий круг вопросов — от экономики до борьбы с терроризмом. Эрбиль хочет стимулировать Москву начать активнее инвестировать в нефтяную и газовую отрасли Курдистана», — цитирует слова Дияра Амина издание.

Также стороны обсудят вопрос об обмене разведданными в борьбе с террористами ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) и обменяются мнениями о предстоящем референдуме о независимости Иракского Курдистана.

* Организация запрещена на территории РФ.