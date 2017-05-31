Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Иракский Курдистан попросит Россию об инвестициях

Иракский Курдистан попросит Россию об инвестициях

5:09  31 Мая 2017  /обновлено: 5:11  31 Мая 2017
60

Иракский Курдистан попросит Россию об инвестициях

Багдад, 31 мая. Делегация Иракского Курдистана попросит Россию об инвестициях в нефтяные и газовые активы региона. Об этом со ссылкой на советника по политическим вопросам вице-президента Иракского Курдистана Дияра Амина, а также на источники в российских и курдских дипломатических кругах сообщают «Известия».

Предложение будет озвучено на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 3 июня.

«На встрече вице-президент Нечирван Барзани обсудит с Сергеем Лавровым широкий круг вопросов — от экономики до борьбы с терроризмом. Эрбиль хочет стимулировать Москву начать активнее инвестировать в нефтяную и газовую отрасли Курдистана», — цитирует слова Дияра Амина издание.

Также стороны обсудят вопрос об обмене разведданными в борьбе с террористами ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) и обменяются мнениями о предстоящем референдуме о независимости Иракского Курдистана.

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть