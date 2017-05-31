Американская актриса извинилась за фотосессию с «отрезанной головой» Трампа
Вашингтон, 31 мая. Актриса комедийного жанра Кэти Гриффин извинилась за фотографию, на которой она позирует с муляжом отрезанной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа. Видео с извинениями актриса разместила на своей странице в социальной сети Twitter.
«Я искренне извиняюсь. Я комик и перешла черту, понимаю, что изображение оказалось слишком оскорбительным, это было не смешно, я понимаю это», — заявила Гриффин.
Ранее издание Газета.ru сообщило, что Секретная служба США начала проверку резонансной фотографии. В ведомстве отметили, что угрозы в адрес лиц, которые находятся под защитой Секретной службы, получают наивысший приоритет.