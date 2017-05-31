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Весь мир
Американская актриса извинилась за фотосессию с «отрезанной головой» Трампа

Американская актриса извинилась за фотосессию с «отрезанной головой» Трампа

4:53  31 Мая 2017
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Американская актриса извинилась за фотосессию с «отрезанной головой» Трампа

Вашингтон, 31 мая. Актриса комедийного жанра Кэти Гриффин извинилась за фотографию, на которой она позирует с муляжом отрезанной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа. Видео с извинениями актриса разместила на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я искренне извиняюсь. Я комик и перешла черту, понимаю, что изображение оказалось слишком оскорбительным, это было не смешно, я понимаю это», — заявила Гриффин.

Ранее издание Газета.ru сообщило, что Секретная служба США начала проверку резонансной фотографии. В ведомстве отметили, что угрозы в адрес лиц, которые находятся под защитой Секретной службы, получают наивысший приоритет.

#дональд трамп #сша
Виталий Малясев
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