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Общество
Онищенко предупредил об опасности реванша со стороны курильщиков

Онищенко предупредил об опасности реванша со стороны курильщиков

4:38  31 Мая 2017
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Онищенко предупредил об опасности реванша со стороны курильщиков

Москва, 31 мая. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил о возможном реванше со стороны курильщиков и отраслевого лобби. О своих опасениях Онищенко рассказал в интервью газете «Известия».

Говоря о курении в общественных местах и на улицах в России бывший глава Роспотребнадзора отметил значительное улучшение ситуации. Но предупредил, что стране под различными предлогами навязывается «табачный ренессанс». Среди прочего Онищенко отметил возможность возвращения продажи сигарет в киосках под предлогом «развития малого бизнеса» и предложения по снижению цен и снятию запретов.

Также депутат указал на то, что сторонники курения в общественных местах часто ссылаются на права человека.

«А самая циничная демагогия — о том, что нарушаются права человека. Нет права у человека уничтожать самого себя!», — сказал Онищенко.

По словам Онищенко, необходимо остановить «попытки реванша со стороны всех заинтересованных структур».

#россия
Алексей Громов
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