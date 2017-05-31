Лишенный прав пенсионер стал виновником ДТП в Красноярске

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Красноярск, 31 мая. Лишенный прав 60-летний мужчина катался по встречной полосе и попал в больницу после конфликта с другим автолюбителем. Видео ДТП с трагичным исходом в сервисе YouTube опубликовал пользователь kraschp.

На кадрах с расположенной высоко над дорогой камеры видно, как по автостраде навстречу потоку движется автомобиль Toyota Camry. Позже автомобиль сворачивает и останавливается, из него выходит водитель. Вскоре к нему подбегает мужчина и наносит сильный удар в голову.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел 30 мая. Водитель ехавшей по встречной полосе Toyota Camry 60-летний мужчина допустил столкновение с другой такой же иномаркой, которой управлял 30-летний автолюбитель. Позже между водителями произошел конфликт, в ходе которого виновник аварии получил удар по голове и с тяжелой травмой был доставлен в больницу.

СМИ сообщают, что виновник ДТП ранее был лишен водительского удостоверения за оставление места ДТП.