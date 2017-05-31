Российские ученые нашли на Луне город инопланетян

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Москва, 31 мая. Российские ученые заявили, что ими был обнаружен на Луне город, в котором проживают инопланетяне.

По словам физика Валентина Дегтерева, данное открытие стало возможно благодаря снимкам NASA. Проанализировав изображения, которые были сделаны в период с 1969 года по 1972 год, он заметил, что на некоторых фото видны места обитания инопланетян.

Он считает, что поселения представители внеземной цивилизации живут в кратерах, расположенных на поверхности спутника Земли. Российский физик считает, что специалисты из Соединенных Штатов Америки умышленно скрывают открытие от общественности.