Флинн согласился передать документы по делу о «вмешательстве России» в выборы

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Вашингтон, 31 мая. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился представить документы, которые сенат затребовал в рамках дела о вмешательстве России в выборы. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

По данным агентства, Флинн собирается передать комитету сената США по разведке бумаги, которые касаются двух его компаний и несколько личных документов. Часть затребованной документации бывший советник Дональда Трампа может передать до конца недели. В дальнейшем Флинн может предоставить еще больше документов, отмечает Reuters.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация о том, что зять президента США Джаред Кушнер до церемонии инаугурации предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи. Но по сообщению Газеты.ru, в Белом доме не считают инициативу Кушнера проблемой.