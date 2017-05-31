Около 100 тысяч человек бежали из Ракки из-за операции по освобождению

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Нью-Йорк, 31 мая. Из-за операции по освобождению Ракки от террористов город покинули около 100 тысяч человек. Об этом выступая на заседании Совбеза ООН заявил заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

О'Брайен сообщил о резком ухудшении гуманитарной обстановки на северо-востоке Сирии и призвал к действию всех, кто имеет влияние на стороны конфликта.

«Имея около 100 тысяч человек, перемещенных из-за боев вокруг Ракки с апреля, доступ необходим по всем возможным путям», — заявил заместитель генсека ООН.

О'Брайен сообщил о необходимости открыть в регион доступ гуманитарной помощи наземным путем из Алеппо и призвал снять ограничения для тех, кто работает в районе Ракки.

Напомним, операцию по освобождению города от террористов ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) проводят подразделения Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдское ополчение и формирования арабских племен. Поддержку СДС оказывает авиация и спецназ США.

* Организация запрещена на территории РФ.