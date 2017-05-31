В Кузбассе рецидивисты до смерти забили молотком женщину ради наживы

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Кемерово, 31 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту убийства женщины в Кемеровской области.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в убийстве подозревают двух мужчин, которые ранее были судимы. Целью преступления была нажива.

Они напали на девушку, которая шла с работы. Они накинулись на нее по спины, ударили молотков и сбежали с места преступления с вещами погибшей. Перед нападением женщина по телефону сообщила собеседнику о подозрительных мужчинах.