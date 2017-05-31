Пушков поставил точку в деле о «похищении» Анны Ярославны

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Москва, 31 мая. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление Порошенко о «попытке похищения» у Украины княжны Анны Ярославны. Острую отповедь украинскому президенту председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике дал на своей страничке в соцсети Twitter.

«Похитить княжну Анну у Украины невозможно: в 11-м веке Украины вообще не было, а Ярослав никак не мог быть ее князем. Порошенко погорячился», — написал Алексей Пушков.

Напомним, возмущение украинских политиков вызвало то, что президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой назвал дочь Ярослава Мудрого Анну русской княжной. Издание Газета.ru сообщает, что в ответ на фразу российского лидера глава МИД Украины Павел Климкин назвал Александра Пушкина украинским поэтом, а президент страны Петр Порошенко обвинил Путина в «попытке похищения» Анны Ярославны.