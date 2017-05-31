Ученые доказали, что из-за недостатка сна мозг начинает «пожирать» сам себя

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Рим, 31 мая. Группа итальянских ученых из Политехнического университета Марке доказала, что постоянное недосыпание приводит к тому, что мозг начинает «пожирать» сам себя. Данный феномен может быть одной из причин развития болезни Альцгеймера.

Исследователи провели серию опытов над мышами, разделив их на три группы. Первая группа могла спать столько, сколько хотела, вторая спала менее 8 часов, третье не спала вообще в течение 5 суток. Затем ученые изучили, как изменилась активность астроцитов, функцией которых является разрыв «ненужных» нейронных связей в мозгу.

Было установлено, что хорошо отдохнувшие грызуны имеют активность астроцитов 6%, вторая группа – 8%, а третья - 13,5%. Т.е. уставший мозг усиливает активность астроцитов, которые начинают «чистить» мозг, разрушая нейронные связи, необходимые для нормальной работы памяти и мышления.