Российские товары будут продвигать в Интернете на 11 языках

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Москва, 31 мая. Российские товары под общим брендом «Сделано в России» будут продвигать в сети Интернет на 11 языках. Об этом со ссылкой на «Росконгресс» сообщает газета «Известия».

По данным издания, планируется перезапуск сайта-каталога выпускаемых под общим брендом «Сделано в России» товаров. Каталог переведут на 11 иностранных языков, в том числе хинди, китайский, французский и арабский. После этого генеральный партнер проекта по продвижению «Росконгресс» начнет их продвижение в мировых и национальных поисковых системах, включая «Яндекс», Google и Baidu.

В настоящее время сайт-каталог российских товаров доступен на русском, английском и испанском языках. К концу 2017 года его переведут на китайский и, возможно, хинди. В 2018 году сайт станет доступен также на португальском, немецком, французском, вьетнамском, арабском и малайский языках.

Издание отмечает, что в «Росконгрессе» не смогли уточнить стоимость продвижения российских товаров на иностранных языках. Но в организации не исключили, что эта работа может вестись за счет компаний, которые представляют свою продукцию на сайте. В частности, информацию о товарах могут переводить на первые три языка бесплатно и взимать плату за все последующие языки.