Путин наградит в Кремле многодетных родителей

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин вручит в Кремле ордена многодетным родителям.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, орден «Родительская слава» будет вручен тем россиянам, которые воспитывают семерых и более детей.

С 2012 года один из родителей, удостоенный награды, также получает 100 тысяч рублей. Отмечается, что награда вручается родителям, которые состоят в зарегистрированном браке, ведут здоровый образ жизни и надлежащим образом заботятся о детях.