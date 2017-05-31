Британская полиция отпустила трех человек, задержанных ранее по делу о теракте в Манчестере

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Лондон, 31 мая. Полиция Великобритании отпустила без предъявления обвинений троих мужчин, которых ранее задержали в рамках расследования дела о теракте в Манчестере. Об этом говорится в размещенном на официальной страничке ведомства в социальной сети Twitter сообщении.

«Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет из района Фаллоуфилд и 37-летнего мужчину из района Блэкли», — сообщает британская полиция.

Всего в рамках расследования дела о теракте на «Манчестер-Арене» полицейские задержали 16 человек. Двое ранее были выпущены без предъявления обвинений, еще 11 человек остаются под стражей.

Напомним, теракт на «Манчестер-Арене» произошел вечером 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в холле здания погибли 22 человека, в том числе 12 детей. По версии следствия теракт совершил смертник Салман Абеди. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГИЛ* (запрещена на территории РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.