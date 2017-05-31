Один из главарей ИГ был уничтожен в Мосуле в ходе авиаудара коалиции

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Багдад, 31 мая. Высокопоставленный командир террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) Омар Махди Ахмад Зидан был ликвидирован в Мосуле во время удара возглавляемой США коалиции.

Активная фаза боевых действий по освобождению Мосула от боевиков ИГ идет с ноября прошлого года. Операция по освобождению восточной части города идет с 19 февраля 2017 года.

По данным ООН из-за боевых действий город покинули почти 600 тысяч человек.

ISIS' senior leader Omar Mahdi Ahmad Zidan killed by US led coalition airstrike in Mosul. #twitterkurds #Iraq #ISIL — curdistani (@curdistani) May 30, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.