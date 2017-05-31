Один из главарей ИГ был уничтожен в Мосуле в ходе авиаудара коалиции
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Багдад, 31 мая. Высокопоставленный командир террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) Омар Махди Ахмад Зидан был ликвидирован в Мосуле во время удара возглавляемой США коалиции.
Активная фаза боевых действий по освобождению Мосула от боевиков ИГ идет с ноября прошлого года. Операция по освобождению восточной части города идет с 19 февраля 2017 года.
По данным ООН из-за боевых действий город покинули почти 600 тысяч человек.
* Организация запрещена на территории РФ.
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