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Весь мир
Один из главарей ИГ был уничтожен в Мосуле в ходе авиаудара коалиции

Один из главарей ИГ был уничтожен в Мосуле в ходе авиаудара коалиции

1:56  31 Мая 2017
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Один из главарей ИГ был уничтожен в Мосуле в ходе авиаудара коалиции

Багдад, 31 мая. Высокопоставленный командир террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) Омар Махди Ахмад Зидан был ликвидирован в Мосуле во время удара возглавляемой США коалиции.

Активная фаза боевых действий по освобождению Мосула от боевиков ИГ идет с ноября прошлого года. Операция по освобождению восточной части города идет с 19 февраля 2017 года.

По данным ООН из-за боевых действий город покинули почти 600 тысяч человек.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #мосул
Антон Зарубин
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