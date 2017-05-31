Российские пограничники будут проверять на границах отпечатки пальцев

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Москва, 31 мая. Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев.

Необходимое программное обеспечение уже разработано Минкомсвязи России. Как пишет газета «Известия», основной целью проекта является повышение надежности пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что оборудование для дактилоскопии появится в каждой российской тюрьме. В российских колониях и тюрьмах установят биометрическое оборудование, которое будет проверять отпечатки пальцев и лица всех, кто проходит через контрольно-пропускные пункты. Особая программа каждый раз будет подтверждать личность заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.