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Россия
Российские пограничники будут проверять на границах отпечатки пальцев

Российские пограничники будут проверять на границах отпечатки пальцев

1:42  31 Мая 2017
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Российские пограничники будут проверять на границах отпечатки пальцев

Москва, 31 мая. Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев.

Необходимое программное обеспечение уже разработано Минкомсвязи России. Как пишет газета «Известия», основной целью проекта является повышение надежности пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что оборудование для дактилоскопии появится в каждой российской тюрьме. В российских колониях и тюрьмах установят биометрическое оборудование, которое будет проверять отпечатки пальцев и лица всех, кто проходит через контрольно-пропускные пункты. Особая программа каждый раз будет подтверждать личность заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.

Алия Садыкова
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