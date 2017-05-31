Полиция Хабаровска расследует жестокое убийство многодетной матери

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Хабаровск, 31 мая. Правоохранительные органы Хабаровска расследуют жесткое убийство многодетной матери в ее собственной квартире.

Как сообщается, тело женщины было обнаружено ее сыном, который немедленно вызвал полицию. В той же комнате, где был найден труп женщины, находился муж погибшей.

Во время осмотра тела следователи обнаружили, что у женщины присутствуют множественные гематомы и переломы ребер. Полицией был задержан супруг убитой.

По предварительным данным, задержанный накануне употреблял алкоголь, хотя до этого несколько лет не употреблял его, будучи «закодированным».