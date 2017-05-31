ООН признала, что гуманитарная ситуация в иракском Мосуле стремительно ухудшается

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Нью-Йорк, 31 мая. Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле, где уже несколько месяцев ведет операция по освобождению города от боевиков, развивается по наихудшему сценарию из возможных, сообщила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

Как рассказала Гранде, при гуманитарном планировании по Мосулу эксперты предложили три варианта возможного развития событий: лучший, наиболее вероятный и худший. Последний вариант предполагает, что операция затронет около миллиона мирных жителей, 75% которых будут нуждаться в непосредственной помощи.

По ее данным, сейчас около 774 тысяч жителей бежали из города. ООН предоставляет им прямую помощь, однако еще около 500 тысяч человек расположены в восточной части города, где ведутся активные боевые действия.

«Основываясь на нашем планировании, мы сейчас смотрим в лицо худшему сценарию», — сказала Гранде.