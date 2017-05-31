США провели испытание ракеты на фоне учений КНДР

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 31 мая. Американские военные успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Об этом рассказало агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки.

Военные испытали наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета. Оборудование установлено в Калифорнии. В ходе занятий система поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. Как отметили в агентстве, испытания проводились на фоне целой серии ракетных испытаний, предпринятых ранее КНДР.

Напомним, накануне Северная Корея успешно испытала баллистическую ракету.За испытаниями ракеты, которая управляется системой высокоточного наведения, наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приказал приступить к разработке еще более мощного стратегического вооружения.