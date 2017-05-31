Трамп похвастался «невероятными» отношениями с Меркель

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Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «невероятные» отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп описывает свои отношения с Меркель, как «совершенно невероятные».

«Они очень хорошо ладят. Он её очень уважает», — приводит слова Спайсера RT.

Спайсер подчеркнул, что сейчас оба политика работают над укреплением двусторонних отношений между США и Германией.

Ранее сама Меркель добавила, что ЕС должен сохранять дружественные отношения как США, так и с другими странами, сохраняя за собой право самостоятельно принимать решения, касательно своего будущего.