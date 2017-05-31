Стобалльники поделились секретами успешной сдачи ЕГЭ

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Москва, 31 мая. Российские школьники приступают в сдаче Единого государственного экзамена. В среду выпускники 2017 года пройдут испытание по математике.

Как пишет RT, в течение нескольких последних лет школьники лучше всего сдавали предметы «Международные отношения», «Лингвистика», «Востоковедение» и «Юриспруденция». Число стобалльников, по итогам прошлого года, лидирует на экзамене по русскому языку. Меньше стобаллньков по физике, химии и литературе.

Студенты, сдавшие в 2016 году экзамены на 100 баллов, поделились секретом, как можно набрать максимальное количество баллов на тестах. По мнению выпускников, справиться на «отлично» с экзаменами помогает психологическая поддержка. По словам Дарьи Ловцовой, сдавшей на 100 баллов ЕГЭ по химии, залогом ее успеха были интенсивные занятия и поддержка репетитора.

Елизавета Шабанова, которая в 2016 году сдала на 100 баллов русский язык, литературу и обществознание, призналась, что ей помог обстоятельный подход. Она советует спокойно и размеренно готовиться, а потом без лишних нервов, с энтузиазмом отправляться на экзамены. Шабанова также рекомендует изучать предметы глубже, чем требует школьная программа.

Лилия Дальшевская заявила, что сдала русский язык на 100 баллов из-за любви к предмету. Еще одной причиной успеха она назвала планомерную подготовку.