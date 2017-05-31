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Париж, 31 мая. Трое молодых людей в Париже угрожали взорвать автобус. Об этом сообщают местные СМИ.

Трое молодых людей отказались пройти проверку, а затем пригрозили взрывом в автобусе. Отмечается, что полицейские приняли решение вмешаться в происходящее, хотя в правоохранительных органах уверены, что речь идет лишь о «мелком правонарушении».

Ранее местные СМИ сообщали, что в Париже проходит спецоперация после того, как в 14-м округе французской столицу был найден подозрительный сверток.