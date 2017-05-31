Глава Крыма прокомментировал открытие СБУ уголовного дела против России

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Симферополь, 31 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление Службы безопасности Украины об открытии уголовного дела против российских должностных лиц за ведение «гибридной войны».

Как признался Аксенов крымским журналистам, Киеву давно пора понять, что «Крым ушел навсегда». Также он посоветовал «не паразитировать на этой теме». Политик добавил, что принципиально не читает украинские СМИ, потому что «там политикам нечего рассказывать».

Ранее сообщалось, что Киев возбудил уголовное дело о «гибридной войне» с Россией. Дело возбудила так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым».