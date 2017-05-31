Власти США передумали запрещать ноутбуки на рейсах из Европы

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 31 мая. Правительство приняло решение не запрещать пронос ноутбуков в салон самолетов, следующих из Европы. Ранее Белый дом предлагал обязать пассажиров сдавать электронные устройства больше смартфона в багаж.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на американскую прессу, запрета на ноутбуки не будет – обе стороны договорились активизировать переговоры о технической стороне вопроса, чтобы найти компромиссное решение.

Отмечается, что соглашения удалось достигнуть министру национальной безопасности США Джону Келли и двум еврокомиссарам — Димитрису Аврамопулосу и Виолете Булц