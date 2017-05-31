Вопреки референдуму: Нидерланды согласились на свободную торговлю с Украиной

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Амстердам, 31 мая. Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как пишет RT, документ, вероятно, будет утвержден также правительством и королем Виллемом-Александром.

Нидерланды была единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Для этих целей правительство государства организовало 6 апреля 2016 года консультативный референдум. Против подписания договора с Украиной высказались большинство (60%) голландцев.

Несмотря на это, правительство решило не идти на конфронтацию с руководством Евросоюза и проигнорировало волю граждан.

Напомним, документ позволяет Киеву рассчитывать на дальнейшую политическую, торговую, культурную интеграцию с европейскими странами и получать гранты на реализацию программ. Однако есть и ограничения. Например, Украина не может рассчитывать на материальную и военную помощь. Проблемы есть и с с введением безвизового режима между Украиной и странами Шенгенского соглашения. Украинцы смогут посещать ЕС без виз, однако, но для этого им надо предъявить полный пакет документов.