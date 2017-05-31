Путин поинтересовался, против кого собрались воевать в НАТО

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин указал на противоречия в планах НАТО по увеличению военных расходов, которые были анонсированы на фоне разговоров об улучшении отношений с Россией.

«На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия», — отметил российский президент.

«На самом деле это не наше дело», – приводит слова президент RT.



При этом он добавил: «На самом деле это не наше дело». По его словам, это внутренние дела НАТО, которые мало беспокоят Россию, которая обеспечивает свою обороноспособность сама и с перспективой на будущее.

