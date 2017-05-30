МЧС и Росгвардия спасли ребенка в Петербурге от падения с восьмого этажа

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Санкт-Петербург, 30 мая. Пятилетний ребенок, без присмотра заползший на подоконник отрытого окна квартиры на восьмом этаже в Санкт-Петербурге, был спасен сотрудниками Росгвардии и спасателями. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, очевидцы обратились в полицию, рассказав, что в открытом окне одной из квартир в Санкт-Петербурге стоит маленький ребенок. На место прибыл наряд вневедомственной охраны, который, оценив ситуацию, вызвал сотрудников МЧС.

Тем времени сотрудники Росгвардии установили квартиру, в которой находился ребенок и вместе со спасателями вскрыли входную дверь. Мальчик был благополучно снят с подоконника.

Отмечается, что кроме ребенка в квартире находилась его 43-летняя мать в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок был передан отцу, а женщина доставлена в местный отдел полиции.