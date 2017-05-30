Путин призвал к отводу вооружения от линии соприкосновения на Донбассе

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Москва, 30 мая. Российский президент Владимир Путин в очередной раз напомнил о необходимости отвода вооружения от линии соприкосновения на Украине.

По его словам, отвод вооруженных сил от линии соприкосновения является приоритетной задачей, с которой нужно начать любые действия по урегулированию украинского конфликта.

«В двух точках отвели, в третьей точке никак не удаётся это сделать. И сегодняшние украинские власти всё время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжёлая техника не отведена, так и будут стрелять», – подчеркнул российский президент.

Вторым логичным шагом должно стать внедрение законов об особо статусе республик Донбасса. Как напомнил Путин, этот законопроект до сих пор не был принят украинскими властями, как и закон об амнистии.