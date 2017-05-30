Путин отметил конструктивный подход Турции и Ирана в прекращении огня в САР

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин отметил конструктивный подход, который продемонстрировали власти Турции, Ирана и Сирии в введении режима прекращения огня в Сирии.

По словам Путина, конструктивный подход Турции и Ирана позволил добиться прекращения огня, чему немало способствовали действия сирийского правительства. Также российский лидер отметил, что этого невозможно было бы сделать без сирийской вооруженной оппозиции.

«Это был первый очень важный, серьёзный шаг на пути к миру», – подчеркнул президент.

Вторым важным шагом Путин назвал договоренность о создании зон деэскалации.

«Сейчас речь идет о четырех зонах. Нам представляется это чрезвычайно важным на пути к миру, если можно так сказать, потому, что без прекращения кровопролития говорить о политическом процессе невозможно», — добавил Путин.