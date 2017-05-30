Путин рассказал о роли зон деэскалации в решении конфликта в Сирии

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Париж, 30 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что зоны деэскалации в Сирии не должны стать прообразом территориального разделения САР.

Об этом он рассказал газете Le Figaro. По мнению российского лидера, на этих территориях должно быть налажено взаимодействие между сторонами конфликта. Он также выразил надежду, что зоны деэскалации станут предпосылками для сотрудничества. Путин назвал следующим шагом «процесс политического примирения, если возможно — выработки конституционных правил, конституции и проведения выборов».

Напомним, ранее Путин отметил, что американский лидер Дональд Трамп поддержал создание зон деэскалации в Сирии.