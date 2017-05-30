Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2018 году
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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2018 году.
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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2018 году.