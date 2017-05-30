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Политика
Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2018 году

Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2018 году

23:22  30 Мая 2017  /обновлено: 23:24  30 Мая 2017
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Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2018 году

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2018 году.

#путин
Антон Зарубин
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