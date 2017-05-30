Пользователи Сети сравнили крупнейшие в истории человечества танки

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Санкт-Петербург, 30 мая. Образовательный канал на YouTube RealLifeLore опубликовал видео, в котором сравнил крупнейшие такни, когда-либо построенные человеком.

Самым большим построенным танком является немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus, два прототипа которого были собраны в конце 1944 года. Танк весил около 188 тонн и был вооружен 128-миллиметровой пушкой, потенциально способной уничтожить любую бронированную цель на расстоянии 3,5 километров.

Также в видео упоминается проект немецких инженеров Landkreuzer P. 1000 «Ratte».

Второе место получил почти завершенный к концу Первой мировой войны 12—тонный «передвижной форт» K-Wagen, который предполагалось оснастить четырьмя 77-миллиметровыми пушками, пулеметами и огнеметом.

Третье место занял французский танк Char 2C, разработанный под конец Первой мировой. Первый танк был принят на вооружение в 1921 году, всего было построено 10 экземпляров. Масса Char 2C составляла 69 тонн, экипаж – 12 человек.