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Происшествия
Ирак: смертник подорвал себя у школы в городе Хит

Ирак: смертник подорвал себя у школы в городе Хит

23:00  30 Мая 2017
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Ирак: смертник подорвал себя у школы в городе Хит

Багдад, 30 мая. Смертник привел в действие взрывное устройство в иракском городе Хит, расположенном на западе провинции Анбар в центре страны.

Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», в результате взрыва пострадали люди. Есть раненые и убитые. Их число уточняется. По данным издания, террорист подорвал себя рядом со школой в центре города.

Во вторник также 27 человек погибли в результате двух взрывов в Багдаде. Боевики террористической группировки «Исламское государство»*, запрещенной в РФ, подорвали начиненные взрывчаткой автомобили. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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