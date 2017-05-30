Ирак: смертник подорвал себя у школы в городе Хит

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Багдад, 30 мая. Смертник привел в действие взрывное устройство в иракском городе Хит, расположенном на западе провинции Анбар в центре страны.

Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», в результате взрыва пострадали люди. Есть раненые и убитые. Их число уточняется. По данным издания, террорист подорвал себя рядом со школой в центре города.

Во вторник также 27 человек погибли в результате двух взрывов в Багдаде. Боевики террористической группировки «Исламское государство»*, запрещенной в РФ, подорвали начиненные взрывчаткой автомобили.

* Организация запрещена на территории РФ.