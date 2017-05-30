Сирия: САА освободила 35 заложников, удерживаемых сепаратистами в Дамаске

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Дамаск, 30 мая. Сирийская армия освободила 35 заложников, которых удерживали сепаратисты в восточном Дамаске.

Как пишет AMN, ссылаясь на командование правительственных войск, САА освободила более 35 человек, которые были заключены в тюрьму силами мятежников в пригороде Дамаска Барзех.

По данным военных, операция по освобождению началась после того, когда повстанцы отказались от своих позиций в восточной части города.

Отмечается, что среди заключенных есть гражданские лица и сирийские военные, взятые в плен в течение последних пяти лет.