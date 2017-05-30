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Новости Сирии
Сирия: ВС РФ завершили обучение второй партии сирийских саперов в Хомсе

Сирия: ВС РФ завершили обучение второй партии сирийских саперов в Хомсе

22:50  30 Мая 2017
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Сирия: ВС РФ завершили обучение второй партии сирийских саперов в Хомсе

Хомс, 30 мая. В Международном противоминном центре ВС России в Хомсе завершилось обучение второй партии сирийских саперов.

Курс обучения длится один месяц, на них обучают как офицеров, так и рядовой состав. В первую очередь привлекаются сирийские военнослужащие, которые обладают саперным опытом.

Филиал Международного противоминного центра ВС РФ в Хомсе начал работать с начала апреля. Данный выпуск является уже вторым, первый состоялся в конце апреля. Всего в нем могут одновременно проходить обучение до семидесяти человек.

 

#сирия
Антон Зарубин
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