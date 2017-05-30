Трамп огорчен работой американских СМИ с «лживыми» источниками

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Вашингтон, 30 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп расстроен и недоволен работой американских СМИ, которые передают информацию, поступающую из «лживых», «анонимных» источников. Об этом рассказал представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, глава государства огорчен ситуацией с американскими СМИ. По его мнению, журналисты преподносят неверную информацию, базирующуюся «на лживых источниках снова и снова».

Ранее Трамп заявил, что СМИ его игнорируют. По словам Трампа, СМИ не знаю его, несмотря на то, что он является очень активным президентом. «Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами», — рассказал Трамп.