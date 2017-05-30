Сирия: США начали поставки оружия и оборудования курдам из SDF

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Вашингтон, 30 мая. Военные Соединенных Штатов Америки начали поставки оружия и оборудования сирийским курдам из «Сирийских демократических сил» (SDF). Об этом заявил телеканал NBC, ссылаясь на представителей Минобороны США.

Отмечается, что поставки начались в течение последних суток. Что именно передают американский военные сирийским курдам, не сообщается. Телеканал также не уточняет, каким образом осуществляется передача оружия.

Напомним, президент США Дональд Трамп согласовал план поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Ранее курды подготовили 600 бойцов для штурма Ракки.