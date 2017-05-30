Россиянина Макеева, обвиняемого в убийстве в Мексике, вернули в больницу

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Мехико, 30 мая. Гражданин России Алексей Макеев, которому были предъявлены обвинения в предумышленном убийстве, снова доставлен из тюрьмы в больницу.

Как сообщает газета El Universal, главврач больницы им. Хесуса Кумате в Канкуне сообщил, что Макеев был доставлен в больницу, поскольку в тюрьме не было условий для ухода за ним. По словам медика, состояние Макеева стабильное, его жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре сообщили, что в ходе беспорядков 19 мая Макеев получил серьезные травмы. Его было решено перевести в больницу. Около полуночи его доставили в госпиталь.

El ruso sólo pasó siete horas en la cárcel, a media noche volvió al hospital https://t.co/rVGLbQ5nV6 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 30, 2017

Напомним, 19 мая разъяренная толпа окружила дом Макеева и напала на него из-за оскорбительных видеороликов, которые россиянин выкладывал в Интернете. В них он оскорблял местных жителей и демонстрировал нацистскую символику. В результате нападения Макеев получил тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в больницу и погружен в состояние искусственной комы.

Также во время инцидента пострадал один из жителей Канкуна. Ему видеоблогер нанес удар ножом. Позднее мужчина скончался в госпитале. Россиянину было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.