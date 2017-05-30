МЧС: Прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не соответствовал критериям ЧС

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Москва, 30 мая. Прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС. Об этом сообщило министерство чрезвычайных ситуация России во вторник.

Как пояснили в МЧС, по классификации ведомства, определяющей «уровни опасности» и порядок информирования и оповещения, прогноз не соответствовал критериям ЧС. Скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с.

Как объяснили в ведомстве, из-за этого население информировали лишь о неблагоприятных погодных условиях. Новости появились в СМИ, соцсетях, региональных сайтах МЧС России и SMS-рассылке.

Напомним, накануне погодные условия ухудшились на территории Москвы, в Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Ранее Собянин назвал бушевавший в Москве ураган беспрецедентной трагедией.