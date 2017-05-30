Ребенка насмерть придавило шкафом в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов Москвы выясняют обстоятельства гибели ребенка в Зеленограде. Об этом сообщили во вторник официальные представители столичного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел в 20-м микрорайоне города. Как передает телеканал «360», на годовалого мальчика рухнул шкаф.

В результате ребенок скончался от полученных травм.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленинградской области умерла маленькая девочка, на которую упал шкаф.