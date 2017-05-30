Сирия: силы оппозиции вплотную подошли к Ракке с севера

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Дамаск, 30 мая. Оппозиционная группировка «Сирийские демократические силы» (СДС), которая поддерживается США, смогла подойти с севера к Ракке – оплоту террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Сирии.

Как сообщается, от Ракки СДС отделяет всего три километра. Наступление оппозиционных сил сопровождалось интенсивными ударами международной коалиции по позициям ИГ.

Наступление СДС на Ракку началось в ноябре этого при активной поддержке возглавляемой США коалицией. За прошедшее время оппозиционные силы выбили боевиков ИГ из нескольких десятков населенных пунктов в этой части Сирии.

Таким образом, силы коалиции окружили Ракку с севера, запада и востока. Пока что боевики ИГ еще не до конца блокированы с южного направления.

* Организация запрещена на территории РФ.