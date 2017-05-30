Украина запретит ввоз продукции брендов Adidas, Apple и PlayStation

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Киев, 30 мая. Руководство Киева решило привести таможенное законодательство к европейским нормам, запретив физическим лицам провозить товары торговых марок, чьи права заявлены в таможенном реестре.

Во вторник утром украинские СМИ сообщили, что таможня запретила пропускать посылки с товарами 1146 международных компаний. В их число попали товары интернет-магазинов.

Как пишет портал OpenDataBot в запретном перечне почти 1200 наименований торговых марок. Среди них Canon, Coca-Cola, Nokia, PlayStation, Samsung, Xiaomi и другие.

Документ не запрещает реализацию продукции под этими брендами на территории Украины, если они были произведены там же.

Ранее сообщалось, что Киев с ужасом ждет ограничений транзита товаров через Россию.