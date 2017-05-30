Белый дом подставил под сомнение информацию о «российских связях» зятя Трампа

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Вашингтон, 30 мая. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер поставил под сомнение информацию о том, что зять президента США Джаред Кушнер якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность контакта с Москвой через защищенный канал дипломатической связи.

На регулярном брифинге для журналистов Спайсер отметил, что существует «много обстоятельств, которые не подтверждаются ничем, кроме анонимных источников». При этом, по его словам, «эта информация до сих пор «утекает».

Ранее во вторник, два дипломатических источника в Москве заявили, что информация о приписываемых зятю американского президента Джареда Кушнера намерениях установить зашифрованный канал связи с Москвой не соответствует действительности.