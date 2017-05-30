«Нормандская четверка» поддержала обмен пленными по формуле «всех на всех»

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Москва, 30 мая. Участники встречи стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, заявили о необходимости активизировать процесс обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Участники встречи высказались в пользу активизации усилий по освобождению и обмену всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», как это зафиксировано в минских соглашениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на встрече российская сторона напомнила о безальтернативности минских соглашений, а также предостерегла Киев от очередных попыток сорвать их реализацию.