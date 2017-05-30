Де Мистура: Встреча Путина и Макрона ускорит поиск выхода из кризиса в Сирии
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Париж, 30 мая. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется на то, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном позволят активизировать процесс урегулирования конфликта в САР.
«Встреча между президентом Макроном и президентом Путиным имеет потенциал помочь нам совместить различные видения того, как попытаться реально ускорить нахождение политического решения», — отметил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с координатором «умеренной» сирийской оппозиции Риадом Хиджабом.
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