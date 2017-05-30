Суд Швейцарии вынес обвинительный приговор за лайк к комментарию в Facebook

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Цюрих, 30 мая. Впервые в истории Швейцарии суд вынес обвинительный приговор за лайк к комментарию в социальной сети Facebook. Суд признал 45-летнего гражданина Швейцарии виновным в клевете и приговорил его к штрафу в четыре тысячи франков (4,1 тысячи долларов).

С иском в суд обратился общественный активист Эрвин Кесслер, который возглавляет ассоциацию против разведения и забоя животных.

В 2015 году несколько пользователей Facebook оставили оскорбительные комментарии, в которых обвинили Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. Борец за права животных подал в суд на авторов оскорбительных комментариев. Вначале авторы комментариев получили приговоры, но на этом история не закончилась. Позднее суд наказал 45-летнего пользователя Facebook за то, что тот лайкнул один из оскорбительных комментариев.

Ранее стало известно, что гражданину России Алексею Макееву, который получил травмы после нападения в Мексике, выдвинуто обвинение в предумышленном убийстве, передает «Вечерняя Москва».