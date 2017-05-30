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Технологии
«Яндекс» продемонстрировал свой проект беспилотного такси

«Яндекс» продемонстрировал свой проект беспилотного такси

21:46  30 Мая 2017
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«Яндекс» продемонстрировал свой проект беспилотного такси

Москва, 30 мая. Компания «Яндекс» представила первое беспилотное такси. Ролик с демонстрацией возможностей машины был выложен в Сеть.

Как сообщается, автомобиль оборудован системой автопилота пятого уровня, которая позволяет человеку на вмешиваться в события, происходящие на дороге.

Отмечается, что автомобиль способен реагировать на возможные помехи и препятствия, например в ходе испытаний он объехал грузовик и баки, лежащие на его пути. Тест-драйв нового автомобиля прошел в промышленной зоне, пишет газета «Известия».

За работой машины наблюдал специалист, находившийся в салоне.

 

#яндекс
Антон Зарубин
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