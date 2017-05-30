Азаров назвал главу Института национальной памяти Украины «пациентом дурдома»
Москва, 30 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров считает главу Института национальной памяти Владимира Вятровича «дебилом» и «пациентом дурдома».
Недовольство Азарова вызвали последние высказывания Вятровича.
«Недавно этот дебил вообще изрек потрясающую мысль. Он призвал украинцев не общаться со своими родственниками из России. Вот уж действительно пациент дурдома», — написал политик в Facebook.
О дебилизме Есть в Украине такой дебил. Фамилия его Вятрович. Очень озабочен национальной памятью. Странное сочетание....Posted by Николай Азаров on Tuesday, May 30, 2017
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил главу Российской Федерации Владимира Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны.