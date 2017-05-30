Азаров назвал главу Института национальной памяти Украины «пациентом дурдома»

Москва, 30 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров считает главу Института национальной памяти Владимира Вятровича «дебилом» и «пациентом дурдома».

Недовольство Азарова вызвали последние высказывания Вятровича.

«Недавно этот дебил вообще изрек потрясающую мысль. Он призвал украинцев не общаться со своими родственниками из России. Вот уж действительно пациент дурдома», — написал политик в Facebook.