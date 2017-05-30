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Сирия, 30 мая. САА заняла три деревни вблизи Масканы. «Джейш Аль-Ислам»***** отбила у «Тахрир Аш-Шам» населенный пункт Аль-Ашъари в Восточной Гуте Дамаска. Курды потеряли одного из командиров YPG, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ* вблизи Масканы; провели бомбардировку позиций боевиков ИГ в районе населенных пунктов Рухум, Унк Аль-Хауа и недалеко от Ас-Сухны на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): ведет обстрел опорных пунктов исламистов в районе города Хараста на северо-востоке Дамаска; заняла три деревни в трех километрах к северу от Масканы на востоке Алеппо; ведет артобстрел укрепрайонов боевиков ИГ в квартале Дейр эз-Зора Аль-Хамидия.

«Джейш Аль-Ислам»: отбила у «Тахрир Аш-Шам» населенный пункт Аль-Ашъари в Восточной Гуте.

Курды: захватили деревни Абу Кабия Шаркия и Абу Кабия Гарбия вблизи Ракки; потеряли одного из командиров YPG.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов по окрестностям города Абу-Кемаль в юго-восточной части Дейр эз-Зора; нанесла удары по городу Маадан в Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между группировкой «Джейш Аль-Ислам» с одной стороны и коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и союзной ей группировкой «Файлак Ар-Рахман» с другой. Противоборствующие стороны вели ожесточенные бои за населенный пункт Аль-Ашъари. Несмотря на численный перевес «Тахрир Аш-Шам», боевикам «Джейш Аль-Ислам» удалось отбить территории. Об этом сообщает информационный портал FSNN.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел опорных пунктов исламистов в районе города Хараста на северо-востоке от Дамаска, сообщает военный источник в Twitter (ShahbaPress). Сведения о нанесенном исламистам уроне пока формируются. Восточная Гута находится на территории зоны деэскалации, а следовательно вести какие-либо боевые действия здесь запрещено. Тем не менее боевиков вооруженной оппозиции, которые регулярно проводят провокационные обстрелы позиций САА, это не останавливает.

Провинция Алеппо

Сирийская армия контролирует все более обширные территории в восточной части провинции Алеппо. Правительственным войскам удалось занять еще три населенных пункта. Теперь войска САА находятся всего в трех километрах к северу от Масканы, крупнейшего оплота «Исламского государства» в регионе. Между тем, подразделения сирийской армии продолжают продвигаться на запад и на юг, постепенно охватывая город.

ВВС САР совместно с ВКС РФ наносят авиаудары по укрепрайонам «Исламского государства» вблизи Масканы, передает сирийский источник. Бомбардировки проводятся в поддержку масштабного наступления армии САР.

Провинция Хомс

САА продолжает развивать преимущество в восточной части Хомса. ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов ИГ в районе населенных пунктов Рухум, Унк Аль-Хауа и недалеко от ключевого города Ас-Сухна. Ас-Сухна является стратегически важным пунктом, освобождение которого откроет армии Башара Асада дорогу на Дейр эз-Зор, где сосредоточены большие запасы природных ресурсов.

Также фиксируются вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» и правительственными войсками недалеко от города Джуб Аль-Джаррах, расположенного к востоку от административного центра региона. Населенный пункт находится под контролем правительственных войск. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по окрестностям города Абу-Кемаль в юго-восточной части провинции. Также слышны взрывы в самом городе, передает местный портал DeirEzzor24. Регион богат нефтегазовыми ресурсами, поэтому Сирийская свободная армия** (ССА) и коалиция стран запада планируют занять данные районы. Через территорию провинции Дейр эз-Зор, кроме того, пролегает трубопровод из Катара в Турцию. Напомним, коалиционная авиация постоянно обстреливает территории, находящиеся в оккупации «Исламского государства», однако под ударами военных самолетов гибнут также и мирные жители региона.

Между тем, как сообщает Twitter-канал (Step_Agency), продолжаются бои между радикалами ИГИЛ* и правительственными войсками в районе кладбища к югу от Дейр эз-Зора. САА также ведет артобстрел укрепрайонов боевиков ИГ в квартале Аль-Хамидия. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Согласно данным источника в соцсети Twitter (geopolitiquee), груз с провизией, предназначенный для войск САР, в результате ошибки ВВС приземлился на территории, которая находится в оккупации террористов ИГИЛ.

Провинция Ракка

Наступление курдов на Ракку продолжается. Отряды Сирийской демократической армии**** (SDF) отбили у террористов «Исламского государства» деревни Абу Кабия Шаркия и Абу Кабия Гарбия вблизи Ракки, сообщает источник в Twitter (VivaRevolt). Военные самолеты коалиции тем временем интенсифицировали удары по территориям, занимаемым радикалами ИГИЛ. Так, в результате авиаудара коалиции по городу Маадан погибли четверо детей и одна женщина, передает информационное агентство Aleppo Media Center.

Мирное население региона постоянно страдает от бомбардировок коалиции и перестрелок между SDF и «Исламским государством»*. Гуманитарная ситуация в регионе близится к катастрофической. Поэтому местные жители стремятся как можно скорее покинуть черту города. Во время одной из таких попыток побега в районы, находящиеся под контролем курдов, восемь мирных жителей были ранены в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ. Об этом сообщает Twitter-канал (AllyOfTruth).

Появилась информация о том, что группа неизвестных убила одного из командиров курдских отрядов народной самообороны (YPG) в городе Тель Абъяд у северной границы Сирии. Предполагается, что нападение было совершено турецкими военными. Напомним, Анкара намерена отодвинуть курдов как можно дальше от своей границы.

Ирак

Иракские ВВС и силы народного ополчения Ирака в ходе операции по освобождению территорий вблизи сирийско-иракской границы уничтожили 38 террористов ИГ. Данные были предоставлены информагентством Iraqi News. Командование планирует продолжать наступление, двигаясь в направлении ключевого города Аль-Каим вдоль границы.

Также министерство обороны заявляет, что иракские военные самолеты ликвидировали 25 радикалов ИГ к западу от Мосула. Отряды «Хашд Аль-Шааби» уничтожили еще 13 террористов в поселениях Махалабия, Тель-Залат и Адая, расположенных в этом же районе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)